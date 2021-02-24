هيئة الدواء تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي سبوتنيك V وأسترازينيكا

دوت الخليج – أعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي “سبوتنيك V” و “أسترازينيكا / AZD 1222” المضادين لفيروس كورونا.

وقال الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، إنها رخصت، أمس، الاستخدام الطارئ للقاحي “سبوتنيك V” و”استرازينيكا/ AZD 1222″، المستورد من كوريا الجنوبية.

وأوضح يس أن ترخيص اللقاحين جاء بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل الهيئة، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

وأضاف أنه بعد ترخيص هذين اللقاحين فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية 4 لقاحات، بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحي “سينوفارم” و”كوفيشيلد/ استرازينيكا”، وأن هيئة الدواء تعكف حاليا على دراسة وتقييم باقى اللقاحات.

يأتى ذلك في إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفاعلية وأمان المستحضرات الصيدلية.