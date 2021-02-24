زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأمريكي في الأسبوع الماضي

سي إن بي سي – قالت إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين الأمريكي زادت، في حين انخفض مخزون نواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 1.3 مليون برميل على مدى الأسبوع لمنتهي في 19 فبراير، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته انخفاضها 5.2 مليون برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.8 مليون برميل.

وأضافت أن استهلاك الخام بمصافي التكرير نزل 2.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 14.5 نقطة ئوية.

وزادت مخزونات البنزين 12 ألف برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع انخفاضا قدره 3.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، خمسة ملايين برميل، في مقابل توقعات لانخفاض قدره 3.7 مليون برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 249 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.