جيه.بي مورجان يقلص انكشافه على عملات الأسواق الناشئة

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– قال جيه.بي مورجان الأربعاء إن ارتفاعا أسرع من المتوقع في العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات سيضغط على بعض أصول الأسواق الناشئة.
وذكر البنك، بحسب “” أن هذا التطور حداه إلى تقليص مستوى انكشافه على عملات تلك الأسواق إلى “وزن السوق” بدلا من “وزن زائد”.
وكتب جوني جولدن من جيه.بي مورغان في مذكرة إلى العملاء “ارتفاع العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تسارع توقعا لتحفيز مالي أميركي أكبر، فضلا عن بيانات تفوق التوقعات.”
وأضاف أن ارتفاع العائد ينبئ عادة بأن السوق تتحسب لتشديد مالي وهو ما يؤثر سلبا على أصول الأسواق الناشئة.
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