تراجع تسليمات طائرات رجال الأعمال العالمية 20% في 2020 بسبب كورونا

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سي إن بي سي – قال الاتحاد العام لمصنعي الطائرات، اليوم الأربعاء، إن تسليمات طائرات رجال الأعمال العالمية تراجعت 20.4% إلى 644 طائرة في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.
وفي حين شهد مصنعون مثل جلف ستريم التابعة لمجموعة جنرال دينامكس وبومبارديه وتكسترون انتعاشا في التسليمات خلال الأشهر لثلاثة الأخيرة من 2020، فإنه يظل من غير المتوقع أن يتعافى القطاع تعافيا كاملا إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال السنة الحالية.
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