بايدن يوقع أمرا تنفيذيا لمعالجة النقص العالمي في الرقائق

سي ان بي سي _ وقع الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا الأربعاء يهدف إلى معالجة النقص العالمي في الرقائق الذي يؤثر على الصناعات التي تتراوح من الإمدادات الطبية إلى السيارات الكهربائية.

ويتضمن الطلب مراجعة لمدة 100 يوم للمنتجات الرئيسية بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات المتقدمة المستخدمة في السيارات الكهربائية ، تليها مراجعة أوسع وطويلة الأجل لستة قطاعات من الاقتصاد.

وقال بايدن في حدث صحفي أمس الأربعاء قبل أن يوقع على الأمر، إن المراجعة طويلة الأجل ستسمح بتوصيات السياسة لتعزيز سلاسل التوريد، بهدف تنفيذ الاقتراحات بسرعة.

يأتي هذا الإجراء بعد نداءات من أعضاء من الحزبين في الكونجرس وقادة الصناعة يحذرون من العواقب المحتملة للنقص.

وتُستخدم أشباه الموصلات ، المعروفة باسم الرقائق ، لتشغيل الإلكترونيات بما في ذلك الهواتف والمركبات الكهربائية وحتى بعض المستلزمات الطبية.