أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

– هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ حومت عوائد الخزانة الأمريكية قرب ذروة عام، مما يُضعف جاذبية المعدن الأصفر، بيد أن تراجع الدولار وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بسياسة تيسيرية حد من الانخفاض.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1797.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1795.90 دولار.

وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس “ارتفاع العوائد الأطول أجلا عامل ضاغط أساسي على المعادن النفيسة” مضيفة أن آمال تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار قد تدفع العوائد للارتفاع أكثر.

واستقرت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية قرب ذروة عام والتي بلغتها في الجلسة السابقة، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وما زال التركيز على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة من المتوقع تمريرها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وساهم تأكيد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) على إبقاء السياسة النقدية دون تغيير حتى يعود الاقتصاد إلى حالة التوظيف الكامل وضعف الدولار في الحد من تراجع أسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت أسعار الفضة 0.2 بالمئة إلى 28.04 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1259.05 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2434.65 دولار، بعد أن ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 2444.50 دولار.