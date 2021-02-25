الكابلات السعودية توصي بزيادة رأس المال بقيمة 360 مليون ريال عبر أسهم حقوق أولوية

دوت الخليج – أفصحت شركة الكابلات السعودية، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 360 مليون ريال.

ويهدف مجلس إدارة الكابلات السعودية، من تلك التوصية إلى إعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأسمال عامل؛ لتمكين الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي، بحسب بيان الشركة لسوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الخميس.

وأوضحت أن أحقية أسهم حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقر زيادة رأس المال، والمقيدين بسـجل مسـاهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

ورهن مجلس إدارة الكابلات السعودية، تنفيذ توصيته بموافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامية غير العادية، على أن يتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعن أية تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

وعينت الكابلات السعودية، شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً للطرح.

كانت الجمعية العامة غير العادية، لشركة الكابلات السعودية، قد أقرت في يناير 2020، زيادة رأسمال الشركة، بطرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 250 مليون ريال، إلى 360.61 مليون ريال.

ويبلغ رأسمال الشركة حاليا 360.61 مليون ريال موزعا على 36061406 سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.