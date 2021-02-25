- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ أعلنت شركة سبيد ميديكال، أن برايم سبيد للخدمات الطبية – شركة شقيقة – وتمتلك الأولى 30% من أسهمها، حصلت على حق توفير اللقاح الروسي للكوفيد -19 سبوتينك في جمهورية مصر العربية ليكون في خدمة الجهات الطبية المنوطة بذلك.
وذكرت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن لقاح سبوتينك تم تسجيله للاستخدام الطارئ في هيئة الدواء المصرية.
يذكر، أن مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال وافق في 16 فبراير الجاري ن حيث المبدأ الاستحواذ على أغلبية حصص رأسمال برايم سبيد للرعاية الصحية المالكة لنسب 70% من برايم سبيد للخدمات الطبية ( والتي تساهم فيها الأولى بنسبة 30%).
وأوضحت الشركة، أن المجلس وافق على تسجيل قيمة تلك الحصص كرصيد دائن بسجلات سبيد ميديكال لصالح الشركاء البائعين لشركة برايم سبيد للرعاية الصحية، مشيره بأنه سيتم لاحقا زيادة رأسمال سبيد ميديكال بالقيمة العادلة لقدامي المساهمين لسداد قيمة صفقة الشراء.
وقالت، إنه في حال عدم كفاية السيولة الناتجة عن الزيادة من قبل قدامي المساهمين، يتم سداد حصيلة الجزء المكتتب فيه إلى دائني الشركة كجزء من ثمن الحصص المستحوذ عليها.
وشملت قرارات المجلس تفويض رئيسه في التوقيع على اتفاق إطاري للصفقة مع مالكي حصص شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، والموافقة على تعيين شركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية عن الأوراق المالية مستشار مالي مستقل لتقييم حصص شركة برايم سبيد للرعاية الصحية حيث تتجاوز قيمة الصفقة نسبة 10% من حقوق ملكية سبيد ميديكال إعمالا لأحكام المادة 44 من قواعد القيد والشطب في البورصة المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برايم سبيد للخدمات الطبية تحصل على حق توفير اللقاح الروسي سبوتينك في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.