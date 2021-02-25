برايم سبيد للخدمات الطبية تحصل على حق توفير اللقاح الروسي سبوتينك في مصر

رنا ممدوح _ أعلنت شركة سبيد ميديكال، أن برايم سبيد للخدمات الطبية – شركة شقيقة – وتمتلك الأولى 30% من أسهمها، حصلت على حق توفير اللقاح الروسي للكوفيد -19 سبوتينك في جمهورية مصر العربية ليكون في خدمة الجهات الطبية المنوطة بذلك.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن لقاح سبوتينك تم تسجيله للاستخدام الطارئ في هيئة الدواء المصرية.

يذكر، أن مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال وافق في 16 فبراير الجاري ن حيث المبدأ الاستحواذ على أغلبية حصص رأسمال برايم سبيد للرعاية الصحية المالكة لنسب 70% من برايم سبيد للخدمات الطبية ( والتي تساهم فيها الأولى بنسبة 30%).

وأوضحت الشركة، أن المجلس وافق على تسجيل قيمة تلك الحصص كرصيد دائن بسجلات سبيد ميديكال لصالح الشركاء البائعين لشركة برايم سبيد للرعاية الصحية، مشيره بأنه سيتم لاحقا زيادة رأسمال سبيد ميديكال بالقيمة العادلة لقدامي المساهمين لسداد قيمة صفقة الشراء.

وقالت، إنه في حال عدم كفاية السيولة الناتجة عن الزيادة من قبل قدامي المساهمين، يتم سداد حصيلة الجزء المكتتب فيه إلى دائني الشركة كجزء من ثمن الحصص المستحوذ عليها.

وشملت قرارات المجلس تفويض رئيسه في التوقيع على اتفاق إطاري للصفقة مع مالكي حصص شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، والموافقة على تعيين شركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية عن الأوراق المالية مستشار مالي مستقل لتقييم حصص شركة برايم سبيد للرعاية الصحية حيث تتجاوز قيمة الصفقة نسبة 10% من حقوق ملكية سبيد ميديكال إعمالا لأحكام المادة 44 من قواعد القيد والشطب في البورصة المصرية.