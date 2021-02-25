مال وأعمال

موديز تتوقع تراجع إصدارات الصكوك طويلة الأجل خلال 2021

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بلومبرج _ يتوقع المحللون في مؤسسة “موديز انفستورز سيرفس” تراجع إصدارات الصكوك السيادية طويلة الأجل خلال 2021 بعد وصولها إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي في ظل تحسن أسعار النفط وتراجع النفقات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا وتحسن وتيرة الأنشطة الاقتصادية خلال العام الحالي وهو ما يحد من الاحتياجات المالية للدول.

ونقلت “بلومبرج” عن بيان موديز القول إنه من المتوقع تراجع القيمة الإجمالية لطروحات الصكوك السيادية طويلة الأجل خلال 2021 إلى 96 مليار دولار مقابل 109 مليارات دولار خلال 2020.

وأشارت إلى أن الاحتياجات التمويلية لدول مثل إندونيسيا وماليزيا ستواصل التزايد رغم التراجع العام لهذه الاحتياجات.

ويعني هذا أن إصدارات الصكوك خلال 2021 ستظل أعلى من متوسطها خلال الفترة من 2017 إلى 2019 وكان 65.7 مليار دولار سنويا.

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وأضافت موديز أن العجز المالي في إندونيسيا وماليزيا سيواصل الزيادة لكن ارتفاع أسعار النفط سيقلل العجز المالي ويزيد إيرادات دول الخليج.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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