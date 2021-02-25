أرباح عمانتل تتقلص 24% مسجلة 229 مليون ريال خلال 2020

دوت الخليج – تقلصت الأرباح السنوية لمجموعة عمانتل للاتصالات، والمدرجة في سوق مسقط المالي، بنحو 24% بنهاية عام 2020، لتصل 229 مليون ريال، من 299.7 مليونا العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية للشركة، والمعلنة على موقع السوق اليوم الخميس، تراجعا في الإيرادات الإجمالية بنحو 3% وبقيمة 78.9 مليون ريال لتصل 2.51 مليار ريال بنهاية 2020.

وعلى مستوى الأداء المحلي لمجموعة عمانتل في السلطنة، فأظهرت النتائج المالية تراجعا في الإيرادات الإجمالية بنحو 4% خلال العام الماضي لتصل 533.1 مليون ريال من 554.3 مليونا العام السابق.

وتراجع صافي الربح المحقق للمجموعة في السوق العمانية، بنحو 2% وبقيمة 1.7 مليون ريال لتصل 77.3 مليون ريال بنهاية 2020.

وقالت الشركة، إن العمليات المحلية في السلطنة شهدت أداءا جيدا خلال العام الماضي، على الرغم من التحديات التي نتجت عن انتشار جائحة كورونا منذ مارس 2020.

وأضافت عمانتل، أنها تمكنت من خفض المصاريف التشغيلية محليا بنسبة 12% خلال العام الماضي، كما ساهم نمو إيرادات خدمات الدفع الآجل والنطاق العريض الثابت، وخدمات البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإيرادات أعمال الجملة الدولية والإيرادات الخاصة ببيع الهواتف في تخفيف أثر العوامل الاقتصادية والتنافسية على الإيرادات الإجمالية لعام 2020.

وأشارت عمانتل، إلى تحقيق مجموعة زين الشقيقة، إيرادات بلغت 5.3 مليار دولار أمريكي، كما بلغ صافي أرباحها 605 ملايين دولار.

وتعتبر مجموعة عمانتل المزود المرخص له تقديم خدمات الهاتف الثابت والإنترنت ومعطيات الاتصالات في سلطنة عمان، وتم مؤخراً دمج شركة عمان موبايل ذراع الاتصالات المتنقلة بعمانتل عن طريق الضم.

وتمتلك مجموعة عمانتل استثمارات خارجية وداخلية بقطاع الاتصالات حيث تمتلك 25,96% من أسهم الشركة العمانية للألياف البصرية، و45% من شركة خط المعلومات وهو مركز عمليات اتصال يقدم خدمات تقنية المعلومات لمجموعة عمانتل بالإضافة لاستثمارات الشركة في عرب سات ( المنظمة العربية لاتصالات القمر الصناعي)، وتملك أيضا الشركة العمانية للاتصالات 40% من أسهم الشركة العمانية للتجارة الإلكترونية.