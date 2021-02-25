المالية والصناعية المصرية تحقق 126.9 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 2020

رنا ممدوح _ حققت شركة المالية والصناعية المصرية صافي أرباح مجمعة بمبلغ 126.946 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 203.565 مليون جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.423.739 مليار جنيه، وذلك بالفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.750.445 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 518.257 مليون جنيه، مقابل 627.873 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 905.481 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 1.122.572 مليار جنيه بعام 2019.

وبلغت نتائج أنشطة التشغيل خلال نفس الفترة 283.352 مليون جنيه، مقابل 406.534 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح المالية والصناعية المصرية إلى 71.990 مليون جنيه، خلال عام 2020 مقابل 143.824 مليون جنيه بعام 2019.

وانخفضت صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 666.346 مليون جنيه مقابل 884.523 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم من الأرباح 0.732 جنيه، مقابل 1.624 جنيه بعام 2019.