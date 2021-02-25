العروبة للسمسرة توافق على اقتراض 4 ملايين جنيه من أحد مساهمي الشركة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية في جلسته المنعقدة أمس الحصول على قرض من وجدى قلته ميخائيل أحد مساهمي الشركة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القرض يبلغ قيمته 4 مليون جنيه مقابل فائدة سنوية أقل من مقابل الإقراض المعلن بالبنوك.

وأشارت العروبة للسمسرة إلى أن هذا خطوة لإعادة هيكلة الشركة وتوسعة نشاطها.

وقالت بإنه سيتم عرض القرار على أول جمعية عامة، وتختص بتحديد نسبة الفائدة على القرض.

وتضمنت قرارات مجلس الإدارة اعتماد المؤشرات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، والتي أظهرت تحول العروبة للسمسرة للربحية لتحقق صافي بمبلغ 490.647 ألف جنيه مقابل 844.051 ألف جنيه خسائر بعام 2019.

وارتفعت الإيرادات خلال عام 2020 إلى 3.806 مليون جنيه مقابل 1.080 مليون جنيه بعام 2019.