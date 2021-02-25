مساهمو الإمارات دبي الوطني يقرون التوزيعات النقدية والسماح بزيادة رأس المال بمليار دولار

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دوت الخليج – وافق مساهمو بنك الإمارات دبي الوطني، المدرج في سوق دبي المالي، على مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40% من رأس المال بما يعادل 40 فلساً للسهم الواحد، بنحو 2.6 مليار درهم عن عام 2020.
كانت الأرباح الصافية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني قد تراجعت بنحو 52% خلال عام 2020 مسجلة 6.96 مليار درهم.
وأقر مساهمو البنك في اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت أمس الأربعاء، إصدار أدوات دين بشكل مستقل بقيمة أقصاها 10 مليارات دولار أمريكي، او ما يعادلها بالعملات الأخرى.
وأوضح البنك، أن الحد الأقصى الموافق علىيه من الجمعية العمومية يشمل أغراض رأس المال التنظيمي بما يصل إلى واحد مليار دولار لأغراض تعزيز كفاية رأس المال للمجموعة.
ووافقت عمومية بنك الإمارات دبي الوطني، على القرار شرط أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ الموافقة.
ويبلغ رأسمال مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، حاليا 6.32 مليار درهم “تعادل نحو 1.72 مليار دولار” موزعة على 6316598253 سهما بقيمة أسمية واحد درهم للسهم.
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