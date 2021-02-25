مجلس إدارة الرقابة المالية يقرر وقف اكسب لتكوين وإدارة المحافظ اختياريا لمدة عام

رنا ممدوح _ تأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 22 لسنة 2021 بتاريخ 21 فبراير بوقف نشاط شركة اكسب لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وقفا اختياريا مؤقتا لمدة عام.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن القرار جاء وفقا لحكم المادة رقم 33 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وأشارت إلى أن الشركة تعاود نشاطها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف.

ونصت المادة الثاني للقرار، أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وجاء قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

واستند على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وأيضا اعتمد على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 194 بشأن شروط وضوابط الوقف الاختياري لأنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتعديلاته.

كما استند على قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر 2020 بوقف نشاط الشركة مؤثتا لمدة عام اعتبارا من اليوم التالي لصدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى المذكرة المعدة من قبل الإدارة المركزية لحوكمة الشركات والمؤرخة في 18 فبراير، وعلى موافقة مجلس إدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 فبراير.