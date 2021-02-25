المنصورة للدواجن تحقق أرباحا بقيمة 20.2 مليون جنيه خلال 2020

رنا ممدوح _ قفزت أرباح شركة المنصورة للدواجن لتسجل صافي بمبلغ 20.245 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 326.731 ألف جنيه بعام 2019.

وصعدت صافي إيرادات النشاط وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 156.707 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 101.088 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 24.852 مليون جنيه مقابل 4.856 مليون جنيه بعام 2019.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 131.855 مليون جينه، خلال عام 2020 مقابل 96.229 مليون جنيه بعام 2019.

وحققت صافي أرباح نشاط خلال نفس الفترة بمبلغ 17.125 مليون جنيه مقابل 485.189 ألف جنيه خسائر نشاط بالفترة المماثلة بعام 2019.

وسجل نصيب الأسهم في صافي أرباح المنصورة للدواجن العام 0.841 جنيه مقابل 0.016 جنيه بعام 2019.