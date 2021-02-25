وزير الإسكان يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، وتشمل (تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة – ممشى أهل مصر – منطقة مثلث ماسبيرو – منطقة سور مجرى العيون)، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير العاصمة، وتمكينها من استعادة ممارسة دورها التاريخى والحضارى والثقافى.

وقال الجزار، إنه جارٍ تنفيذ مشروع تطوير منطقة عين الصيرة، وبلغت نسبة تنفيذ بعض الأعمال بالمشروع 95 %، ويضم المشروع 3 مطاعم، ومنطقة الكافتيريا أمام متحف الحضارة، وملاهي الأطفال، والمارينا، وساحة الشاي، وحمامات، وموقف سيارات، ومنطقة جلسات الكافتيريا بالجزيرة، ومناطق جلسات وبرجولات بمنطقة اللسان.

وأضاف وزير الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، وبلغت نسبة الإنجاز الكلية للأعمال بالقطاع الأول 98 %، وتضم المرحلة الأولى من الممشى، ما يلى: ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4.7 كم، و5 مطاعم، و5 كافيتريات، و62 محلا تجارياً، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، و3 مدرجات بإجمالي أطوال 315 متراً وتسع 1240 فرداً، ومسرحجججج بمساحة 275 م2 ويسع 772 فرداً، بجانب أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.

وأوضح الوزير، أن نسبة إنجاز القطاع الثاني من مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، بطول 3.2 كم، بلغت 35 %، ويشتمل القطاع على الجزء الجنوبي (كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر بطول 0.8 كم – كوبرى أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو بطول 1.1 كم)، والجزء الشمالي (كوبرى إمبابة الى كوبرى الساحل بطول 1.3 كم).

ويضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 3.1 كم متوسط عرض الممشى العلوى 4.5 م ومتوسط عرض الممشى السفلى 6.5 م، و19 مبنى (مطعم عائم – 3 كافيتريات – 63 محلا تجارياً – 7 مبانٍ للخدمات)، و9 مدرجات بإجمالي مساحة 638 م2 وتسع 2552 فرداً، ومسرحين بإجمالى مساحة 425 م2 بسعة 1700 فرد، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جارٍ تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث يتم تنفيذ مشروع الأبراج، ويتكون المشروع من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو”، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبلغت نسبة التنفيذ 80 %، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبلغت نسبة تنفيذه 74 %، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا، وبلغت نسبة تنفيذه 74 %.

وقال وزير الإسكان: جارٍ أيضاً تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بمساحة 95 فداناً، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجاري فندقى، ومطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وغيرها، وتم الانتهاء من أعمال الخرسانات، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات ببعض العمارات السكنية.