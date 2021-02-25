بنك التعمير والإسكان يستهدف ملياري جنيه أرباح بعام 2021

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رنا ممدوح _ يستهدف بنك التعمير والإسكان تحقيق نمواً بنسبة 11.1% في صافي الأرباح لتصل إلى 2 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 1.8 مليون جنيه الرصيد التقديري بعام 2020، وذلك وفقا للموازنة التخطيطية التي اعتمدها مجلس الإدارة بجلسته أمس.
وأفاد البنك في بيان للبورصة اليوم، أن الموازنة حددت قيمة صافي العائد المستهدف لعام 2021 عند 3.173.362 مليار جنيه مقابل 2.818.342 مليار جنيه بعام 2020.
كما توقعت ارتفاع صافي إيرادات النشاط بعام 2021 إلى 4.370.280 مليار جنيه مقابل 3.980.232 مليار جنيه بعام 2020.
وأشار بنك التعمير والإسكان إلى أنه تم إعداد ثلاثة سيناريوهات متوقع حدوثها خلال عام 2021 وفقا لما يلي:
– تباينت وتنوعت بين ماهو سيناريو متحفظ سواء بالنسبة للنمو في محفظة الودائع والتوظيف الإئتماني مع توقع إنخفاط سعر العائد بالبنك المركزي المصري خلال عام 2021 على مرحلتين في أبريل ويوليو 2021 بواقغ 0.5% في كل منهما.
– سيناريو واقعي يتوقع نسب نمو بواقعية مع توقع إنخفاض سعر لعائد بالبنك المركزي المصري خلال عام 2021 بواقع 1% في كل منهما.
– سيناريو متفائل في نسب النمو مع توقع إنخفاض سعر العائد بالبنك المركزي المصري خلال عام 2021 على مرحلتين في أبريل ويوليو 2021 بواقع 0.5% في كل منهما.
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