مشتريات المصريين ترفع مكاسب البورصة إلى 1.59% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11616 نقطة، محققاً صعودا بنسبة 1.59%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 1.47%، ليتداول عند مستوى 62.25 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.55%، و 1.6% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 948.128 مليون جنيه على 187 شركة من خلال 27.219 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 133 شركة مقابل تراجع 19 في حين لم تتغير أسعار 35.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 27.430 مليون جنيه، منها 24.218 مليون جنيه للأفراد، و3.211 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 12.558 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 15.018 مليون جنيه مقابل 2.460 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 39.989 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 43.864 مليون جنيه مقابل 3.875 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم العربية لمنتجات الألبان آراب ديري- باندا قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.71%، تلاه سهم مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب بنسبة 9.57%، ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 9.48%.

في حين تصدر سهم بنك الكويت الوطني – مصر قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.12%، تلاه سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 5.23%، ثم سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 3.63%.