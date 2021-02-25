بنك التعمير والإسكان يحقق 2.1 مليار جنيه أرباح مجمعة خلال 2020

رنا ممدوح _ حقق بنك التعمير والإسكان خلال عام 2020 صافي أرباح مجمعة بعد الضرائب بمبلغ 2.060 مليار جنيه مقابل 2.224 مليار جنيه بعام 2019.

وانخفضت إيرادات الفوائد وفقاً لثائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 6.043 مليار جنيه في الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 6.624 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجع هامش الفوائد إلى 2.824 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقابل 2.996 مليار جنيه بعام 2019.

وسجلت مصروفات الفوائد خلال 2020 مبلغ 3.219 مليون جنيه، مقابل 3.628 مليار جنيه بعام 2019.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم من الربح 16.21 جنيه مقابل 17.5 جنيه بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح بنك التعمير والإسكان إلى 1.801 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل 1.951 مليار جنيه بعام 2019.

وانخفضت إيرادات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 6.026 مليار جنيه مقابل 6.606 مليار جنيه بعام 2019.

يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.