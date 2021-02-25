التباين يسيطر على أداء أسواق المال الإماراتية.. وأبوظبي يعوض 72% من خسائر أمس

دوت الخليج – تباين أداء مؤشرا أسواق المال الإماراتية، بارتفاع مؤشر سوق دبي المالي 0.78% بدعم الارتفاع شبه الجماعي لقطاعات السوق بقيادة الاتصالات، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشيا بنحو 0.03% رغم تضاعف قيمة السيولة المتداولة إلى أكثر من ملياري درهم.

وأغلق مؤشر سوق العاصمة تداولات جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنحو 0.03% بوتيرة أهدأ من إغلاق جلسة الأربعاء التي تراجع بنهايتها 0.73%، ليستقر عند مستوى 5627.99 نقطة.

وسجلت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي مكاسب سوقية بنحو 1.86 مليار درهم “تعادل 506.33 مليون دولار”، تمثل 72% من الخسائر السوقية التي مني بها المؤشر أمس الأربعاء بنحو 2.553 مليار درهم “تعادل 695 مليون دولار”.

وسجلت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم سوق العاصمة نحو 809.783 مليار درهم “تعادل 220.44 مليار دولار” بختام التداولات اليوم الخميس، من 807.924 مليار درهم “تعادل 219.93 مليار دولار” بختام تداولات الجلسة السابقة.

وسجلت السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم مستوى قياسيا متجاوزة ملياري درهم، من 891.95 مليون درهم بإغلاق تداولات جلسة الأربعاء، كما تضاعف حجم التداول إلى 322.38 مليون درهم من 144.75 مليون سهما أمس.

وكان سهم بنك أبو ظبي الأول “FAB” الأنشط خلال تداولات اليوم بسيولة 545.97 مليون درهم رغم تراجع سعره بنحو 0.94%، كما واصل سهم الدار العقارية الذي ارتفع بنحو 0.83% صدارة الأسهم الأكثر تداولا للجلسة الحادية عشر على التوالي، بعد تداول 106.2 مليون سهما من أسهمه.

وجاء سهم “درايف” على رأس الأسهم الـ19 الرابحين بختام تداولات اليوم الخميس مرتفعا بنحو 12.35% ليسجل سعر السهم 15.1 درهم، فيما تصدر سهم “أبوظبي الوطنية لمواد البناء” الأسهم الـ9 الخاسرين متراجعا بنحو 4.55%.

وفي المقابل ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، 0.78% بختام التداولات، بعد تراجعه 1.54% أمس، ليستقر عند مستوى 2527.48 نقطة، بدعم ارتفاع 21 سهما، بختام تداولات اليوم الخميس.

وزادت السيولة المتداولة في سوق دبي المالي إلى 337.89 مليون درهم من 231.64 مليونا الجلسة السابقة، فيما تقلص حجم التداول إلى نحو 153.2 مليون سهما مقابل 163.58 مليون سهما تداولها المستثمرون في جلسة أمس الأربعاء.

وتراجع مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات وحيدا، فيما ارتفعت بقيمة قطاعات السوق بشكل جماعي بقيادة “الاتصالات” و”النقل” بعد صعودهما بنسب 2.25% و1.01% على التوالي.

وكان سهم “إعمار العقارية” الذي هبط بنحو 0.85% بختام الجلسة الأكثر تداولا بسيولة بلغت 71.2 مليون درهم على 20.3 مليون سهم.

وتصدر سهم “مجموعة السلام القابضة” قائمة من 21 سهما سجلوا مكاسب بختام التداولات بعد صعوده بنحو 14.76%، فيما تصدر سهم “العربية الاسكندنافية للتأمين” 7 أسهم سجلت خسائر خلال الجلسة بعد تراجعه بنحو 4.79%.