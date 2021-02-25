رؤية القابضة ترفع رأسمالها بقيمة 700 مليون جنيه لتسريع العمل في المشروعات

أعلنت مجموعة رؤية القابضة عن قيام مستثمري الشركة وعلى رأسهم الشريك الرئيسي بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 700 مليون جنيه، لتسريع وتيرة تنمية مشروعات الشركة مثل تلال السخنة وستون بارك ومشروع امتداد تلال العلمين.

وقال بيان الشركة إنها انتهت من تطوير 60% من وحدات مشروع ستون رزيدنس البالغة 3692 وحدة سكنية، وهو أحد المشروعات السكنية للشركة على مساحة 600 ألف متر مربع كجزء من تطوير مشروع ستون بارك بالقاهرة الجديدة.

وتمتلك شركة بايونيرز القابضة 60% من أسهم شركة رؤية القابضة.

وأكد محمد فهمي، العضو المنتدب لرؤية القابضة أن الشركة تعمل على تسريع وتيرة الإنشاءات بجميع المشروعات لبدء التسليمات في المواعيد المتفق عليها مع العملاء.

وأشار إلى أن الشركة لديها العديد من الخطط التوسعية في مناطق واعدة، في مقدمتها مشروع تلال السخنة ومشروع ستون ستريت وهو مشروع اداري تجاري ترفيهي وجاري تنفيذه بالقاهرةالجديدة.

وتأسست مجموعة رؤية القابضة في عام 2007، وتعمل في مجالات التنمية العقارية والسياحية، والإنشاءات والاستشارات الهندسية من خلال مكتب أوكوبلان، وتزيد استثماراتها على 30 مليار جنيه برأس مال يصل إلى 2 مليار جنيه وبمساحات أراضي قابلة للتنمية تزيد على 9 ملايين متر مربع.

وتمتلك مجموعة رؤية القابضة مشروعات في مناطق متعددة مثل مشروع تلال السخنة بالعين السخنة، ويضم أكثر من 4500 فيلا وشاليه علاوة على عدة فنادق.

كما نفذت الشركة منتجع تلال العلمين علي مساحة مليون متر مربع، ويضم 1100 فيلا وشاليه فاخر، بالإضافة إلي مشروع ستون بارك وهو مشروع عمراني متكامل يقام على مساحة 2 مليون متر مربع في القطامية بالقاهرة الجديدة ويضم عدة مشروعات.

وتمتلك الشركة مشروعات اخري متنوعة جاري تطويرها بمدينة السادس من أكتوبر ومرسى علم والساحل الشمالي.