جلوبال فاينانس العالمية تختار مصر كابيتال أفضل بنك استثمار لعام 2021

حصدت شركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر، جائزة أفضل بنك استثمار في مصر لعام 2021 من مؤسسة جلوبال فاينانس العالمية.

ووفق بيان صحفي صادر عن الشركة، فإن هذا الاختيار تم بناء على تقييم العديد من الخبراء والمحللين الدوليين المعنيين بقطاع الخدمات المالية، إستنادًا إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية.

وأوضحت، أن هذه المعايير تشمل الأكثر تميزا من حيث الربحية، جودة الخدمة المقدمة للعملاء، الحصة السوقية، الأسعار التنافسية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى، إضافة إلى استحداث التقنيات المصرفية المبتكرة بالإضافة إلى عدد وحجم الصفقات المبرمة خلال العام.

وقال عاكف المغربي، رئيس مجلس إدارة مصر كابيتال ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن تتويج الشركة كأفضل بنك استثمار في مصر يعد تأكيداَ على نجاح استراتيجية الشركة كجزء من مجموعة بنك مصر في تقديم حلول تمويلية و استثمارية متكاملة للعملاء تغطي جميع احتياجاتهم.

وأضاف، أن حصول الشركة على هذا التقدير يعد أيضًا شهادة استحقاق لثقة عملائها التي تعد محور اهتمامها دائمًا، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الاعمال.

ومن جانبه أكد، خليل البواب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة مصر كابيتال، أن حصول الشركة على تلك الجائزة في ظل التحديات الراهنة، وفى ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد والذي تم اعلانه كجائحة عالمية؛ يأتي تتويجاً لجهود فريق عمل متكامل يتم تدعيمه بشكل دائم.

وقال البواب، إن الشركة تسعى دائما إلى تطوير وتعزيز قيمة الخدمات التي تقدمها لعملائها بما يتلاءم مع شتى المتطلبات والاحتياجات، مستخدمةً أفضل الممارسات الدولية بهدف تقديم خدماتها بصورة أكثر كفاءة.

وتعد شركة مصر كابيتال الذراع الاستثماري لبنك مصر، ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 4.2 مليار جنيه مصري، وتمتلك الشركة أصول ومساهمات تتعدى قيمتها 12 مليار جنيه مصري، وتقدم خدمات استثمارية في مجالات إدارة الأصول من صناديق ومحافظ استثمار في الأسهم، والأسهم الإسلامية، والمتوازنة، وحماية رأس المال، والسيولة النقدية وأدوات الدخل الثابت.

ويبلغ حجم الأصول التي تديرها مصر كابيتال لعملائها أكثر من 27 مليار جنية مصري، حيث تعد مصر كابيتال أكبر مدير لصناديق الاستثمار بالسوق المصري.

وتقدم خدمات الاستثمار المباشر في مجالات متعددة تشمل البنوك والتكنولوجيا المالية والتأجير التمويلي والقطاع العقارى والبتروكيماويات، وتعمل أيضًا في تقديم الخدمات الاستشارية والحلول المالية المتكاملة لخدمات بنوك الاستثمار، و بالأخص في أدوات الدين.

ويذكر أن الشركة قامت بتنفيذ أكبر إصدار سندات توريق و أكبر اصدار صكوك في السوق المصرية، وتجاوزت قيمة الاصدارات التى نفذتها مصر كابيتال أكثر من 15 مليار جنيه مصري.

وأسست الشركة أيضًا شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات التي تقدم خدماتها بشكل أساسي في سوق أدوات الدخل الثابت المصري مع تقديم خدماتها لأسواق أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.