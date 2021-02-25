الرقابة المالية تودع عرض استحواذ زيتا للاستثمار على الإسكندرية الوطنية تمهيدا لدراسته

رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء الإجباري المقدم من شركة زيتا للاستثمار المحدود ( الإمارات) للاستحواذ على حصة من أسهم رأسمال الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن العرض يضمن شراء حتى عدد 4.702 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم الإسكندرية الوطنية، وذلك بعد استبعاد الحد الأدني للأسهم حرة التداول وفقا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة للالتزام باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة.

وأشارت إلى أن عرض الشراء حدد سعر السهم الواحد عند 5.485 جنيه للسهم ودون حد أدني للتنفيذ، وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

ولفتت هيئة الرقابة المالية إلى أنه جاري دراسة العرض.

وعليه تقرر اعادة التعامل على الورقة المالية اعتبارا من الساعة 02:10 من جلسة تداول اليوم الموافق 25/02/2021 ، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

يذكر أن مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وافق في منتصف فبراير الجاري، بالتمرير على إجراء فحص نافي للجهالة للتحالف المقدم بقيادة الدكتور أحمد السبع وشركة وايز للاستشارات المالية.

وأفادت الشركة، أن التحالف تقدم لشراء 75% كحد أدني و90% كحد أقصى من أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات بسعر 7.48 جنيه للسهم الواحد ( وهو إقفال السهم في البورصة بتاريخ 11 فبراير الجاري).

ووفقا لملخص خطاب النوايا غير الملزم المقدم من التحالف ، فإن المستثمرين لا يملكون أية أسهم في الإسكندرية الوطنية، واشترط مقدم العرض القيام بأعمال الفحص الفني النافي للجهالة، وموافقة كافة الجهات الرقابية وفقا لقواعد القيد والقوانين الحاكمة.

وكانت الشركة قد تلقت ، 5 عروض استحواذ لشراء حوالي 90% من إجمالي رأسمال الشركة كحد أقصى، وهم تحالف المستثمرون والذي يقوده أحمد السبع ويضم كلا من ويز للاستشارات المالية والمستثمر السعودي مصطفى الحميدان، تقدم بأعلى سعر للسهم الواحد عند 7.48 جنيه.

وفي مطلع فبراير الجاري تقدمت زيتا للاستثمار بعرض استحواذ على 90% من إجمالي رأسمال الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر 5.51 جنيه للسهم الواحد.

وجاء ذلك بعد مرور حوالي شهر على تقدم زالدي كابيتال للاستشارات المالية ومستثمرين آخرين بعرض لشراء 90% من إجمالي أسهم الشركة بفارق قرش واحد عن زيتا للاستثمار عند 5.5 جنيه للسهم الواحد.

وبدأت شركة كيان للتنمية شرارة المنافسة بالتقدم في 20 ديسمبر الماضي بعرض شراء للاستحواذ على 90% من إجمالي أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات بسعر 5.30 جنيه للسهم الواحد، على أن تظل الشركة متداولة في البورصة المصرية.

وعقب ذلك بأسبوع تقدم مجموعة مستثمرين ويمثلهم أحمد فاروق بعرض لشراء 84.99% من إجمالي أسهم الشركة بسعر 5.32 جنيه للسهم الواحد.