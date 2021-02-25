مؤشر بورصة البحرين يرتفع 0.11% بمكاسب سوقية 10 ملايين دينار

دوت الخليج – أنهى مؤشر بورصة البحرين العام تداولات اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.11% ليستقر عند مستوى 1464.63 نقطة بدعم من قطاعا البنوك التجارية والاستثمار والصناعة.

وتقلصت السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم إلى 433.8 ألف دينار من 1.02 مليون دينار بإغلاق تداولات الأربعاء، كما انخفض حجم التداولات إلى النصف تقريبا ليصل 3.03 مليون سهم من 6.05 ملايين سهم تداولها المستثمرون في الجلسة السابقة.

وارتفعت قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة بنسب 3.73% و1.83% و1.57% على التوالي، فيما هبط قطاع الخدمات بنحو 2.44%، وسط استقرار قطاعا التأمين والفنادق والسياحة.

وكان سهم “GFH” المالية أكبر الرابحين خلال الجلسة مرتفعا 2.33%، كما كان الأكثر نشاطا بتداولات بلغت 2.2 مليون سهما، فيما جاء سهم “عقارات السيف” على رأس الخاسرين متراجعا بنحو 0.64%.

وسجلت الأسهم المدرجة في بورصة البحرين مكاسب سوقية بنحو 10 ملايين ريال لتصل القيمة الإجمالية للأسهم إلى 9.12 مليار دينار بنهاية جلسة اليوم، من 9.11 مليارا بإغلاق الجلسة السابقة.