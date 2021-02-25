- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – أنهى مؤشر بورصة البحرين العام تداولات اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.11% ليستقر عند مستوى 1464.63 نقطة بدعم من قطاعا البنوك التجارية والاستثمار والصناعة.
وتقلصت السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم إلى 433.8 ألف دينار من 1.02 مليون دينار بإغلاق تداولات الأربعاء، كما انخفض حجم التداولات إلى النصف تقريبا ليصل 3.03 مليون سهم من 6.05 ملايين سهم تداولها المستثمرون في الجلسة السابقة.
وارتفعت قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة بنسب 3.73% و1.83% و1.57% على التوالي، فيما هبط قطاع الخدمات بنحو 2.44%، وسط استقرار قطاعا التأمين والفنادق والسياحة.
وكان سهم “GFH” المالية أكبر الرابحين خلال الجلسة مرتفعا 2.33%، كما كان الأكثر نشاطا بتداولات بلغت 2.2 مليون سهما، فيما جاء سهم “عقارات السيف” على رأس الخاسرين متراجعا بنحو 0.64%.
وسجلت الأسهم المدرجة في بورصة البحرين مكاسب سوقية بنحو 10 ملايين ريال لتصل القيمة الإجمالية للأسهم إلى 9.12 مليار دينار بنهاية جلسة اليوم، من 9.11 مليارا بإغلاق الجلسة السابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشر بورصة البحرين يرتفع 0.11% بمكاسب سوقية 10 ملايين دينار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.