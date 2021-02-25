دايس للملابس: نائب رئيس مجلس الإدارة قلص حصته في رأس المال إلى 18.29%

رنا ممدوح _ قلص ناجي سمير توماس نائب رئيس مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة، حصته في رأس المال من 21% إلى 18.29%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن ناجي توماس قام ببيع 14.4 مليون سهم من أسهم دايس مقابل 43.120 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 3.004 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت حصص المجموعات المرتبطة إن وجدت 18.29% لماجد سمير توماس.

وبلغت إجمالي حصة المساهم والمجموعة المرتبطة بعد الصفقة 36.58%.

الجدير بالذكر أن ناجي توماس قلص حصته أول أمس من 22.93% إلى 21% ببيع 10.2 مليون سهم مقابل 34.278 مليون جنيه.

يشار إلى أن ناجي سمير توماس يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية دايس للملابس الجاهزة بنسبة 18.29%، ويشاركه بالحصة الأكبر ماجد سمير توماس على حصة بنسبة 18.29%، ثم بيت التأمين المصري السعودي بنسبة 10%.

ويستحوذ على محمود عبد اللطيف محجوب على حصة بنسبة 9.7899%، تلاه شركة تارجت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية بنسبة 9.2024%.