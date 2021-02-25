البورصة تقفز إلى 11617 نقطة بدعم مشتريات المصريين والتجاري الدولي يصعد 1.65%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى للمستثمرين المصريين. وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.6%، وأغلق عند مستوى 11617 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.65%، وأغلق عند مستوى 62.36 جنيه. وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.93%، و 1.14% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.828.296 مليار جنيه على 193 شركة من خلال 53.672 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 127 شركة مقابل تراجع 42 في حين لم تتغير أسعار 24. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 56.951 مليون جنيه. واستحوذ تعاملات الأفراد المصريون منها على مبلغ 48.291 مليون جنيه، مقابل 8.659 مليون جنيه للمؤسسات. في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 32.894 مليون جنيه. وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 36.691 مليون جنيه، مقابل 3.797 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 24.057 مليون جنيه، منها 22.272 مليون جنيه للأفراد، و1.785 مليون جنيه. وسيطر المصريون على نسبة 82.89% من إجمالي تعاملات البورصة. فيما استحوذ الأجانب على 11.93% والعرب على 5.18% بعد استبعاد الصفقات. وسيطرت المؤسسات على 23.07% من تعاملات الامس مقابل 76.92% من نصيب الأفراد. وتصدر سهم العربية لمنتجات الألبان ( آراب ديري- باندا) قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 9.98%، ثم سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 9.63%. في حين تصدر سهم دايس للملابس الجاهزة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.62%، تلاه سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 7.33%، ثم سهم بنك الكويت الوطني – مصر بنسبة 6.77%.

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