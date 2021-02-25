الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح زيادة رأسمال الإسكندرية للخدمات الطبية

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية” المركز الطبي الجديد- الإسكندرية”.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في 7 يناير الماضي، على اعتماد نموذج 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية لزيادة رأسمال الشركة.

وأوضحت الإسكندرية للخدمات الطبية في بيان للبورصة اليوم، أن النموذج يشمل زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 450 مليون جنيه وزيادة رأس المال المصدر من 114.199 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.

وأضافت أن زيادة رأس المال المصدر البالغ قدرها 85.8 مليون جنيه لعدد 10.725 مليون سهم بواقع 75% سهم لكل أصلي بالقيمة الاسمية 8 جنيهات للسهم بالإضافة إلى مصاريف اصدار قدرها 15 قرش للسهم.

وقالت أن الزيادة تخصص لقدامي المساهمي كلا بحسب نسبه مساهمته في رأس المال ويتم سداد رأس المال المصدر والمدفوع نقدا ويتم تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم.