سوق الأسهم السعودية ترتفع 0.87%.. والخسائر السوقية تلامس 11 مليار دولار

دوت الخليج – أنهى مؤشر “تاسي” الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تداول” تداولات اليوم الخميس مرتفعا 0.87% إلى مستوى 9194.92 نقطة، بدعم من صعود مؤشرات 17 قطاعا بقيادة “الاستثمار والتمويل”، فيما سجلت الأسهم المدرجة خسائر سوقية بنحو 41 مليار ريال.

وتراجعت السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية إلى 13.75 مليار ريال “تعادل 3.66 مليار دولار”، من 16.78 مليار ريال “تعادل 4.47 مليار دولار” الجلسة السابقة، كما انخفض حجم التداولات إلى 449.56 مليون سهما مقابل تداول 545.87 مليون سهم بجلسة أمس الأربعاء.

وسجلت الأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسي “تاسي” وعددها 203 أسهم خسائر سوقية بنحو 41 مليار ريال “تعادل 10.93 مليار دولار” من قيمتها السوقية بختام التداولات لتسجل نحو 9.130 تريليون ريال، مرتفعة من نحو 9.171 تريليون ريالا بإغلاق الجلسة السابقة.

وأنهت 4 قطاعات تعاملات اليوم الخميس على تراجع بقيادة المرافق العامة والأدوية بعد تراجعهما بنحو 2.03% و0.73% على الترتيب، فيما أغلق 17 قطاع تداولات اليوم على ارتفاع بقيادة “الاستثمار والتمويل” الذي ارتفع 3.96%، تلاه قطاع “الاتصالات” مرتفعا 2.13%، كما ارتفع قطاعا البنوك والطاقة 1.28% و0.21% على التوالي.

وسجل 137 سهم مكاسب سوقية بختام تداولات اليوم الخميس، بقيادة “هيرفي للأغذية” مرتفعا 10%، فيما تراجع 53 سهما آخرين على رأسهم “المواساة” هابطا بنحو 3.24%.

وكان سهم “التصنيع” الذي ارتفع سعره إلى 14.9 ريال الأكثر نشاطا بحجم تداولات بلغ 24.7 مليون سهما، فيما كان “المصافي” الأنشط من حيث السيولة التي بلغت 780.62 مليون ريال.

وبنفس الوتيرة، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية “نمو ” على ارتفاع بنحو 1.31% رابحا 347.88 نقطة عن مستواه المسجل أمس ليستقر عند 26883.79 نقطة، بعد تداولات بقيمة 47.2 مليون ريال على 478.29 ألف سهم.