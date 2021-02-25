الخديوي للإنشاء ترفع حصتها في العقارية للبنوك الوطنية إلى 7.4%

رنا ممدوح _ رفعت شركة الخديوي للإنشاء والتعمير حصتها في رأسمال العقارية للبنوك الوطنية للتنمية من 4.6% إلى 7.4%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الخديوي للإنشاء قامت بشراء 150 ألف سهم من أسهم العقارية للبنوك الوطنية مقابل 4.722 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 31.48 جنيه للسهم الواحد، وقامت بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. الجدير بالذكر أن أيمن إبراهيم النحاس يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 26.7%، يليه الخديوي للإنشاء بنسبة 7.4%.

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