زين السعودية تقلص خسائرها المتراكمة إلى 0.6% من رأس المال

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دوت الخليج – أفصحت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية“، عن انخفاض خسائرها المتراكمة من 1.608 مليار ريال بنهاية عام 2019 والتي كانت تمثل 27.5% من رأس مال الشركة البالغ حينها 5.837 مليار ريال، لتصل إلى 54 مليون ريال تمثل نحو 0.60% من رأس مالها الحالي والبالغ نحو 8.987 مليار ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لسوق الأسهم السعودية “تداول” اليوم الخميس، أن السبب وراء هذا الانخفاض يعود إلى تقليص رأسمال الشركة بمبلغ 1.35 مليار ريال، قبل زيادته مرة أخرى، بالإضافة إلى الأرباح المسجلة عن العام الماضي والبالغة 260 مليون ريال.
كانت النتائج المالية لشركة زين السعودية عن العام 2020، قد أظهرت تراجعا بالأرباح الصافية نسبته 46.4% إلى نحو 260 مليون ريال تأثرا بتداعيات جائحة كورونا، مقابل 485 مليون ريال للعام السابق.
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