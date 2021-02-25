مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تتراجع مع بدء التداولات بفعل هبوط شركات التكنولوجيا

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وكالات _ استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على تراجع اليوم، مع استمرار الضغوط على شركات التكنولوجيا ذات الثقل في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما أظهرت البيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أكثر من المتوقع.

وتراجع المؤشر داو جونز 5.92 نقطة بما يعادل 0.02 في المائة إلى 31955.94 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز بمقدار 9.63 نقطة أو 0.25 في المائة ليسجل 3915.80 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك 85.33 نقطة أو 0.63 في المائة إلى 13512.64 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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