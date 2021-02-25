مؤسسة البنك التجاري الدولي تساهم بمبلغ 8 ملايين جنيه لبنك الكساء المصري

أعلنت مؤسسة البنك التجاري الدولي””CIB Foundation عن المساهمة بمبلغ 8 مليون جنيه لبنك الكساء المصري لتوفير الملابس والأحذية للأطفال الأقل حظاً و الأكثر احتياجاً.

وقال بيان المؤسسة إن ذلك فى إطار دورها المجتمعي لتخفيف العبء على المواطنين خاصة المتضررين من تفشي فيروس كورونا.

وأكد شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي « CIB Foundation »، أن المؤسسة تحرص علي المشاركة الفعالة لخدمة وتنمية المجتمع من خلال تدشين مبادراتها المجتمعية.

وأضاف أن المؤسسة تبرعت بمبلغ مالي يقدر بنحو 8 ملايين جنيه لبنك الكساء المصري لتصنيع وتوزيع 100 ألف طقم من الملابس والأحذية تنقسم بين 50 ألف طقم ملابس و50 ألف حذاء للأطفال على الأسر الأقل حظاً والأكثر احتياجاً فى مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الرؤية العامة للمؤسسة تتمحور في رفع العبء عن المواطنين غير القادرين، ودعم قطاع الصحة خاصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم حتى 18 عاماً.

ولفت إلي تعاون المؤسسة مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني عبر 4 محاور تتمثل في المساهمة في شراء الأجهزة الطبية، والتكفل بمصروفات العمليات والعلاج، ودعم مصروفات التشغيل، فضلاً عن تدشين القوافل الطبية.

أنشأت مؤسسة البنك التجاري الدولي عام 2010 باعتبارها امتدادًا لأنشطة البنك التجاري الدولي – مصر على صعيد المسئولية الاجتماعية، وتعتمد في مصادرها التمويلية على النسبة المخصصة لها سنوياً من أرباح البنك التجاري الدولي – مصر وهي 1.5% بالإضافة إلى مساهمه العاملين والعملاء.