الليرة التركية تهوي 3.5% مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

_ هوت الليرة التركية بما يصل إلى حوالي 3.5 بالمئة يوم الخميس، متخلية عن جميع مكاسبها هذا العام في ظل استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

سجلت العملة 7.3650 مقابل الدولار في الساعة 1901 بتوقيت جرينتش، مقارنة مع 7.17 في إغلاق يوم الأربعاء. وفي وقت سابق تراجعت 3.6 بالمئة إلى 7.44، مستوى إقفال 2020.

قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات متجاوزا 1.6 بالمئة يوم الخميس، مما حدا المستثمرين إلى بيع عملات الأسواق الناشئة، لتهبط بين اثنين وأربعة بالمئة.

صعدت الليرة أكثر من 20 بالمئة منذ نوفمبر، بعد تغيير وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المصري.

لكن العملة عكست مسارها هذا الأسبوع، منهية موجة صعود دامت لثلاثة أشهر بعد أن دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق براءت البيرق، لتهبط الليرة خمسة بالمئة مقارنة مع إقفال الجمعة.

أشرف البيرق على سياسات غير تقليدية، تضمنت بيع بنوك الدولة نحو 130 مليار دولار خلال عاميه في المنصب، مما استنزف احتياطيات النقد الأجنبي التركية. وفقدت العملة زهاء نصف قيمتها على مدى الفترة ذاتها.