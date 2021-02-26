موديرنا: نعمل على جرعة تجريبية ثالثة تستهدف سلالات كورونا المتحورة

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وكالات _ كشفت شركة موديرنا الأمربكية عن أنها تعمل على جرعة تجريبية ثالثة من لقاح فيروس كورونا، تستهدف سلالة جديدة متحورة من الفيروس.
وأشارت الشركة إلى أنها شحنت جرعات من اللقاح الجديد إلى المعاهد الوطنية للصحة من أجل التجارب السريرية.
وأوضحت أن “موديرنا تلتزم بإجراء أكبر عدد من التحديثات على لقاحها حسب الضرورة، حتى تتم السيطرة على الوباء”.
من جهتها، أشارت شركة “فايزر” الأمريكية إلى أنها تجري تجارب لجرعة ثالثة من لقاح كورونا، لفهم أكبر لاستجابة المناعة ضد السلالات المتحورة.
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