موازنة قطر تسجل عجزا بقيمة 11.3 مليار ريال في 2020 بسبب جائحة كورونا

سي ان بي سي _ ارتفع عجز موزانة قطر العامة في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 45% على أساس سنوي وصولا إلى 7.1 مليار ريال وفق بيانات وزارة المالية القطرية.

وأظهرت البيانات الفعلية لموازنة قطر العام الماضي تحقيق إجمالي ايرادات بقيمة 39.4 مليار ريال بتراجع نسبته 20.2% عن إيرادات الربع المناظر من العام الذي سبق و البالغة 49.4 مليار ريال.

وانخفضت النفقات العامة في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 14.4% على اساس سنوي الى 46.5 مليار ريال مقارنة بنفقات قدرها 54.3 مليار ريال في الربع المقابل من 2019 .

وعلى أساس سنوي فقد سجلت الموازنة الفعلية لقطر في 2020 عجزا بقيمة 11.3 مليار ريال مقابل فائض وقدره 6.3 مليار ريال في العام 2019، ما يمثل 1.7% من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك بضغط من تراجع الإيرادات بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 171 مليار ريال، وانخفاض النفقات العامة بنسبة 12.5% وصولاً الى 182.4 مليار ريال.

وقدرت موازنة قطر للعام 2020 تسجيل فائض بقيمة 500 مليون ريال بإعتماد سعر مرجعي للنفط عند 55 دولار للبرميل، غير أن الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا ظهر على ايرادات النفط و الغاز التي تراجعت بنسبة 22% وصولا الى 133.3 مليون ريال بنهاية 2020.

هذا وقدرت موازنة قطر للعام 2021 تحقيق عجز بقيمة 34.6 مليار ريال مع إيرادات متوقعة عند 160 مليار ريال، ونفقات عامة بقيمة 195.7 مليارا، واعتماد سعر مرجعي للنفط عند 40 دولارا للبرميل.