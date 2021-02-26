بنك قطر الأول يقلص خسائره إلى 227 مليون ريال في 2020 ويوصي بعدم توزيع أرباح

وكالات _ تكبد بنك قطر الأول بنهاية العام المالي 2020 خسارة صافية قدرها 227 مليون ريال، بانحفاض نسبته 24% عن الخسارة المحققة في العام 2019.

وتأثرت البيانات المالية للشركة العام الماضي بتسجيل خسارة إعادة تقييم استثمارات بالقیمة العادلة بأكثر من120 مليون ريال، وتراجع إیرادات من الموجودات التمویلیة بنسبة 49% إلى نحو 41 مليون ريال، فضلا عن انخفاض إيرادات الرسوم إلى النصف تقريباً وصولاً الى 16 مليون ريال.

وسجلت مصروفات بنك قطر الأول العام الماضي تراجعا بنسبة 7% على اساس سنوي إلى نحو 100 مليون ريال بدعم من انخفاض مصاريف التمويل و الموظفين.

وبلغ صافي ربح في الربع الرابع من العام الفائت 1.2 مليون ريال بتراجع نسبته 14 % عن صافي الربح المسجل في الربع المناظر من العام الذي سبق.

وأوصى مجلس الإدارة الى الجمعية العامة عدم توزيع إرباح عن العام2020 وذلك مع بلوغ الخسائر المجمعة 224 مليون ريال، ما يمثل 31% من رأس المال البالغ 700 مليون ريال.