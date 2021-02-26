البنك الأهلي يطلق حملة لتفعيل السداد الإلكتروني لمدفوعات الضرائب بالتعاون مع إي فاينانس

قام البنك الأهلي المصري وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس بتفعيل منظومة السداد الإلكتروني لمدفوعات الضرائب والتي تتيح تحصيل الإيرادات السيادية للدولة بأسلوب مُيسر وسريع سعيا للتخفيف على الممولين لسداد مستحقاتهم.

وصرح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن تحفيز المواطنين للتعامل بالوسائل الإلكترونية التي يتيحها البنك يأتي تدعيما لخطة الدولة للتحول الرقمي والتي تعد أحد أهم استراتيجيات البنك، سعيا للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وأكد على حرص البنك الأهلي على القيام بدوره المتنامي في خدمة الاقتصاد الوطني، خاصة في ضوء ما يمر به العالم حاليا من أحداث وتبعات جائحة كورونا وما ترتب عليها من ضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية لمراعاة معايير السلامة والتي أثرت على تطوير آليات التحصيل التقليدية وجعلت من الضروري استحداث آليات جديدة أكثر تطورا ومواكبة للمستجدات العالمية.

وأكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع، أن التعاون مع إي فاينانس يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين والتي تستهدف الوصول لشريحة جديدة من العملاء بمختلف طرق التحصيل التي يقدمها البنك الأهلي بما ينعكس على تخفيف الزحام على فروع البنك والتيسير على العملاء الراغبين في سداد مستحقات الضرائب بكافة أنواعها وتقليل التعامل المباشر فيما يتعلق بسداد تلك المستحقات، خاصة في فترات الذروة الخاصة بالموسم الضريبي ربع السنوي اعتبارا من أول مارس القادم.

أضاف محمد جميل رئيس القنوات البديلة أن البنك الأهلي المصري له السبق في السوق المصرفية في مجال التحصيل الإلكتروني للمدفوعات الحكومية ومدفوعات الضرائب، والتي يتم تقديمها بالتعاون مع شركة E-finance كمسئول الدفع، وذلك عن طريق القنوات المختلفة من خلال منظومة خدمة كبار العملاء وخدمة الاون لاين التي تتم عن طريق موقع البنك الالكتروني والتي تعد إحدى الخدمات الذاتية التي تمكن العملاء من سداد مستحقات الضرائب طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع من أي مكان.

ومن جانبه أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس عن فخره بالثقة التي تتمتع بها الشركة في السوق المصرية بصفة عامة والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.

وأكد أن الشركة ترتبط بعلاقات استراتيجية مع البنك الأهلي الذي يعد أكبر البنوك في السوق المصرية خاصة وان اي فاينانس تعتبر الذراع الحكومي في منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني لمنظومة الضرائب والتي تتم بشكل إلكتروني للتسهيل على الشركات والمؤسسات والممولين في الإجراءات وتنفيذها بصورة آمنة.

وأكد سرحان، أنه بفضل البنية التكنولوجية والكوادر البشرية التي تتمتع بها اي فاينانس والتي انعكست ايجابا في المُضي قدما في الدفع بعجلة التحول الرقمي في مصر خاصة في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في هذا الشأن.