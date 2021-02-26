العجز التجاري في تركيا ينكمش 33% خلال يناير إلى 3.034 مليار دولار

– أظهرت بيانات من معهد الإحصاء الحكومي اليوم الجمعة، أن العجز التجاري في تركيا انكمش 32.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير إلى 3.034 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد إن صادرات تركيا زادت في يناير 2.3 بالمئة وانخفضت الواردات 5.9 بالمئة مقارنة مع يناير 2020. وفي 2020، ارتفع العجز التجاري 69.1 بالمئة إلى 49.915 مليار دولار.