توقعات بنمو اقتصاد الصين 9% خلال 2021 في ظل الظروف الاعتيادية

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– قال ليو شي جين مستشار السياسات لدى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي المصري) اليوم الجمعة، إن اقتصاد الصين قد ينمو 8-9 بالمئة في 2021 في ظل “ظروف اعتيادية” وبما يزيد عن 15 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول.
وقال ليو إن هذا سيكون نتيجة مستوى أساس منخفض في 2020، ولن يعني أن الصين عادت إلى فترة “نمو مرتفع”.
ونما اقتصاد الصين 2.3 بالمئة في العام الماضي في ظل اضطرابات كبيرة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وأضاف ليو في مؤتمر عبر الإنترنت أنه إذا بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020 و2021 نحو خمسة بالمئة، فإن هذه لن تكون نتيجة “سيئة”.
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