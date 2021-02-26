بيتكوين تهوى بأكثر من 10% لتسجل 44.5 ألف دولار

روسيا اليوم _ جرى تداول عملة بيتكوين اليوم الجمعة، عند مستوى 44.5 ألف دولار، وبذلك تكون العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم قد تراجعت بنحو ملحوظ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي بورصة Binance، أكثر بورصة للعملات المشفرة، بلغ سعر العملة الرقمية، بحلول الساعة 10:58 بتوقيت موسكو، 44591 دولار، وبذلك تكون العملة قد انخفضت بنسبة 11.7%.

ووفقا لبيانات موقع CoinMarketCap، الذي يحسب متوسط سعر بيتكوين في 20 بورصة، فقد تراجعت العملة الرقمية بنسبة 11.51% إلى 44677 دولارا.

وكانت بيتكوين قد تراجعت يوم الثلاثاء الماضي إلى 44892 دولارا، بعدما سجلت الأحد الماضي رقما قياسيا مرتفعا، حيث وصلت إلى 58352 دولارا.