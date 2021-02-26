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الأسهم الأوروبية تهبط أكثر من 1% مع تصاعد عمليات بيع سندات

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_ هوت الأسهم الأوروبية 1.5% اليوم الجمعة، بقيادة شركات التعدين والتكنولوجيا، إذ أدت قفزة في عوائد السندات ومخاوف بشأن ارتفاع تقييمات الأسهم لإلحاق الضرر بالطلب على الأصول العالية المخاطر.

والمؤشر القياسي للأسهم الأوروبية بصدد تسجيل أسوأ أداء في يوم واحد هذا الشهر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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