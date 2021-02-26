- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شينخوا _ قال المتحدث باسم وزارة النقل في الصين، سون ون جيان، اليوم الجمعة، إن حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة في قطاع النقل بالبلاد سجل زيادة سريعة في شهر يناير الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن سون قوله في مؤتمر صحفي، إن إجمالي حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة الصينية في القطاع ارتفع الشهر الماضي بنسبة 42.1 في المئة على أساس سنوي، مسجلا 29.5 مليار دولار.
وأضاف المتحدث أن هذا الرقم يمثل قفزة بنسبة 13.8 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2019 .
وذهبت معظم استثمارات النقل إلى إنشاءات الطرق والمجاري المائية، التي زادت بنسبة 52.3 في المئة، مقارنة بالعام الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حجم الاستثمارات في أصول قطاع النقل الصيني إلى 29.5 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.