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الصين تعتزم مد إعفاء 65 منتجا أمريكيا من الرسوم الجمركية

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– قالت وزارة المالية في الصين اليوم الجمعة، إنها ستمدد إعفاءات من الرسوم تشمل 65 منتجا مستوردا من الولايات المتحدة، منها الأخشاب ومكونات الطائرات.

وأضافت الوزارة أن التمديد الذي يسري اعتبارا من 28 فبراير سيستمر حتى 16 سبتمبر 2021.

وتحصل المنتجات على إعفاءات من رسوم انتقامية فرضتها الصين على سلع أمريكية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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