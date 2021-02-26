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ألمانيا تدعو مجموعة العشرين إلى مواصلة برامج الدعم المالي

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– قال وزير مالية ألمانيا أولاف شولتس اليوم الجمعة، إن أكبر اقتصادات في العالم يتعين عليها مواصلة إجراءات الإنقاذ والدعم للعاملين والشركات خلال جائحة كوفيد-19 مع استغراق التعافي لوقت أطول مما كان معتقدا في البداية.

وأضاف شولتس قبل اجتماع افتراضي سيضم وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين “لا يجب أن نقلص برامج الدعم قبل الأوان وأسرع من اللازم” مضيفا أنه سيدعو مع نظرائه في المجموعة إلى مواصلة التحفيز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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