باكستان توقع صفقة إمدادات غاز مسال جديدة لمدة 10 سنوات مع قطر للبترول

– قال مسؤول باكستاني اليوم الجمعة، إن بلاده وقعت صفقة جديدة مدتها عشر سنوات لاستيراد غاز طبيعي مسال من قطر على أن يبدأ وصول الشحنات في يناير 2022.

وقال نديم بابار المستشار الخاص لرئيس الوزراء المعني بالبترول في مؤتمر صحفي إن الصفقة التي أُبرمت مع قطر للبترول هي لتوريد ثلاثة ملايين طن سنويا وستكون بواقع شحنتين شهريا بشكل مبدئي، وستزيد إلى أربع شحنات شهريا خلال ثلاث سنوات.

وقال إن الشحنات بموجب الاتفاق الجديد ستُسعر عند خصم 10.2 بالمئة إلى برنت، بما يقل 30 بالمئة عن العقود مع جانفور، التي تتلقى منها باكستان شحنة واحدة شهريا.

وقال إن اتفاقا مع جانفور انتهى في ديسمبر من العام الماضي بينما سينتهي أجل اتفاق آخر في نحو 14 شهرا وإن الإمدادات القطرية ستحل محلها.

ووصف الاتفاق مع قطر بأنه “أقل عقد معلن سعرا في العالم”.

وقبل توليه السلطة، انتقد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على نحو متكرر صفقات “باهظة” أبرمتها الحكومة السابقة مع قطر لشراء 3.75 مليون طن من الغاز المسال سنويا لمدة 15 عاما حتى 2030.

وما زال ذلك الاتفاق ساريا.