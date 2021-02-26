- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي إن بي سي _ فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على صعود اليوم الجمعة إثر تراجع حاد للسوق، إذ انتعشت أسهم شركات التكنولوجيا لكن الثقة مازالت هشة، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في سنة.
تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.7 نقطة إلى 31401.29 نقطة، بينما ارتفع ستاندرد أند بورز 10.3 نقطة أو 0.27 بالمئة مسجلا 3839.66 نقطة، وتقدم ناسداك 113.5 نقطة أو 0.86 بالمئة ليصل إلى 13232.901 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يفتحان على ارتفاع بعد خسائر حادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.