المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يفتحان على ارتفاع بعد خسائر حادة

سي إن بي سي _ فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على صعود اليوم الجمعة إثر تراجع حاد للسوق، إذ انتعشت أسهم شركات التكنولوجيا لكن الثقة مازالت هشة، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في سنة.

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.7 نقطة إلى 31401.29 نقطة، بينما ارتفع ستاندرد أند بورز 10.3 نقطة أو 0.27 بالمئة مسجلا 3839.66 نقطة، وتقدم ناسداك 113.5 نقطة أو 0.86 بالمئة ليصل إلى 13232.901 نقطة.