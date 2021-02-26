مجموعة العشرين تدعم تخصيص مزيد من الموارد لصندوق النقد الدولي

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_ قال وزير المالية الإيطالي دانيلي فرانكو يوم الجمعة إن المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين أيدوا فكرة تعزيز رأس مال صندوق النقد الدولي بما يساعده على تقديم المزيد من القروض للدول الأفقر لكنهم لم يناقشوا بعد مبالغ بعينها.
وأضاف فرانكو في مؤتمر صحفي بعد اجتماع عن بعد لمجموعة العشرين “لم نجر مناقشات عن مبالغ بعينها فيما يتعلق بحقوق السحب الخاصة،” مشيرا إلى أن الأمر سيخضع لنقاش أعمق بناء على مقترح يعده صندوق النقد لطرحه في أبريل.
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