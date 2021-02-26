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الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل جني أرباح في التكنولوجيا والموارد

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_ أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة يوم الجمعة، منهية ثلاثة أسابيع من المكاسب مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح في شركات التكنولوجيا والسلع الأولية بسبب بواعث قلق من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة على خلفية قفزة في عوائد السندات.

تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 بالمئة وفقد 2.4 بالمئة على مدار الأسبوع – أول خسارة أسبوعية له هذا الشهر – مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا أشد الخسائر، مواصلة نزولها عن أعلى مستوياتها في 20 عاما.

وكانت أسهم شركات الموارد من بين الأضعف أداء في أوروبا، وهوت 4.2 بالمئة من أعلى مستوى في نحو عشر سنوات، وفي جلسة هي الأسوأ لها خلال خمسة أشهر.

وقال رولاند كالويان، المخطط الإستراتيجي في سوسيتيه جنرال، “أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا أصبحت باهظة التكلفة وفي ظل الارتفاع المطرد لعوائد السندات، يزداد إغراء سوق أدوات الدخل الثابت عن سوق الأسهم عالية المخاطر.”

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تراجعت عوائد سندات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قليلا يوم الجمعة، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها للأسبوع الحالي مع تأهب المستثمرين لتضخم أعلى خلال السنة. وتتجه العوائد لتحقيق مكاسب شهرية كبيرة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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