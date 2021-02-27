الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكوفيد-19

_ قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت إن البر الرئيس الصيني سجل عشر إصابات جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، ارتفاعا من ست حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. وسجلت أيضا ثماني إصابات دون أعراض، والتي لا تحصيها الصين ضمن الحالات المؤكدة، صعودا من ست إصابات في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 89887 حالة، ولا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4635 وفاة.