إصابات كورونا العالمية تتجاوز 113.25 مليون والوفيات مليونان و616898

_ أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 113.25 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و616898.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 508815 28485705

الهند 156825 11063491

البرازيل 251498 10390461

روسيا 190731 ‭4223186

المملكة المتحدة 122415 4163085

فرنسا 85582 3686813

إسبانيا 69142 3188553

إيطاليا 97227 2888923

تركيا 28432 2683971

ألمانيا 69695 2428046

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28 – العراق 13365 688698

34 ‬‬‬‬- المغرب ‭‭‭‭ 8608 482994

39 – الإمارات 1198 385160

40 – الأردن 4650 383912

41 – السعودية 6483 376723

42‬‭‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭369692 4610 نانبل –