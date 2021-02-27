- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
_ أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 113.25 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و616898.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 508815 28485705
الهند 156825 11063491
البرازيل 251498 10390461
روسيا 190731 4223186
المملكة المتحدة 122415 4163085
فرنسا 85582 3686813
إسبانيا 69142 3188553
إيطاليا 97227 2888923
تركيا 28432 2683971
ألمانيا 69695 2428046
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
28 – العراق 13365 688698
34 - المغرب 8608 482994
39 – الإمارات 1198 385160
40 – الأردن 4650 383912
41 – السعودية 6483 376723
42 369692 4610 نانبل –
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا العالمية تتجاوز 113.25 مليون والوفيات مليونان و616898 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.